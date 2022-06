La cât trebuie să fie prezenți în sala de examen elevii care dau testarea la Limba și literatura română La cat trebuie sa fie prezenți in sala de examen elevii care dau testarea la Limba și literatura romana. Incepe Evaluarea Naționala 2022, iar toți elevii trebuie sa fie la curent cu ultimele detalii. Elevii claselor a VIII-a susțin in perioada 14-17 iunie 2022 examenul de Evaluare Naționala. Rezultatele de la Evaluare Naționala vor fi afișate pe 23 iunie. La cat trebuie sa fie prezenți in sala de examen elevii care dau testarea la Limba și literatura romana In ceea ce privește orele, elevii trebuie sa se prezinte la unitațile de invațamant la care au fost repartizați pentru susținerea Evaluarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

