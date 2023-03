La cât ar putea crește indemnizația pentru creșterea copilului Doi deputati PNL depun la Parlament un proiect de lege care vizeaza cresterea cuantumului indemnizatiei pentru mamele care au nascut. Proiectul vizeaza modificarea alineatului 2 al articolului 2 din OUG nr. 110/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Indemnizația minima de creștere a copilului nu poate fi mai mica de 60% din salariul minim brut, iar cuantumul maxim nu poate depași de 4 ori valoarea salariului minim brut in plata. Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA| Alin Ignat, deputat PNL Alba: „Creștem indemnizația minima pentru creșterea copilului și plafonul maxim” COMUNICAT DE PRESA| Alin Ignat, deputat PNL Alba: „Creștem indemnizația minima pentru creșterea copilului și plafonul maxim” Creștem indemnizația minima pentru creșterea copilului…

- Comunicat deputat PNL de Alba, Alin Ignat: Creștem indemnizația minima pentru creșterea copilului și plafonul maxim ”Creștem indemnizația minima pentru creșterea copilului și plafonul maxim, raportandu-le la salariul minim și acordam o serie de prioritați femeilor gravide și familiilor cu copii, prin…

- PNL propune intr-o initiativa legislativa semnata de deputatii Mara Calista, Alin Ignat si Florin Alexandru Alexe, cresterea cuantumului maxim al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului de la 8.500 de lei la 12.000 de lei. Initiatorii afirma ca nivelul prezent al cuantumului maxim al indemnizatiei…

- PNL a propus o inițiativa legislativa, semnata de deputații Mara Calista, Alin Ignat și Florin Alexandru Alexe, pentru a crește cuantumul maxim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului de la 8.500 de lei la 12.000 de lei. Potrivit inițiatorilor, nivelul actual al indemnizației este prea scazut…

- Deputații PNL Mara Calista, Alin Ignat și Florin Alexe vor depune doua proiecte de lege, pentru a completa pachetul de masuri pentru creșterea natalitații in Romania, prin care vor veni in sprijinul proaspetelor mamici, precum și a parinților și/sau a persoanelor insoțite de copii cu varsta de sub 5…

- Doua proiecte de lege pentru completarea pachetului de masuri pentru creșterea natalitații vor fi depuse in Parlament. Acestea au obiectivul de a asigura o indemnizație de creștere a copilului și acordarea respectului in spațiul public femeilor insarcinate sau parinților cu copii sub 5 ani.

- Un proiect de lege pentru majorarea indemnizatiei de crestere a copilului si a stimulentului de insertie a fost depus la Parlament de deputatele USR Oana Toiu si Monica Berescu. Proiectul prevede actualizarea anuala, in functie de inflatie, a indemnizatiei pentru cresterea copilului si a stimulentului…

- Potrivit Legii nr. 52/2011, pentru activitatile desfasurate ocazional, zilierii au dreptul la o remunerație zilnica bruta, care nu poate fi mai mica decat valoarea salariului minim. Așadar, beneficiarii lucrarilor realizate de zilieri au obligatia, prin lege, de a le acorda acestora o remunerație zilnica…