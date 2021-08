Stiri pe aceeasi tema

- Netflix deschide in forța sezonul de toamna, popularul serial La Casa de Papel (Money Heist / Fabrica de Bani) debutand cu un nou sezon la doar cateva zile de la inceperea lunii septembrie. Citiți in continuare care sunt celelalte filme și seriale cu...

- Netflix a lansat luni trailerul primei parți a ultimului sezon din serialul spaniol „La Casa de Papel”. Vor fi doua lansari, in 3 septembrie și 3 decembrie, a celui care este considerat unul dintre cele mai mari succese din istoria televiziunii spaniole.

- Actrița de origine spaniola, Itziar Ituno, interpreta lui Raquel Murillo (Inspector/Lisbon), unul dintre personajele cu cea mai spectaculoasa evoluție din serialul fenomen La Casa de Papel, vine pentru prima data in Romania la Comic Con Summer Limited Edition. Astfel, fanii o pot intalni pe Itziar chiar…

- Produs de Ay Yapim și scris de Meric Acemi, serialul ”Love 101” se reintoarce cu cel de-al doilea și ultimul sezon. Cu acțiunea desfașurandu-se inițial in 1998, cu imagini din prezent ce contureaza fiecare episod, ”Love 101” urmarește un grup de tineri inadaptați care se pregatesc sa pașeasca in lumea…

- Olandeza Kiki Bertens a anuntat in social media ca isi va incheia cariera de jucatoare de tenis la sfarsitul acestui an, potrivit news.ro. Citește și: SURSE Posibil IMPLICAT in ATENTATUL TERORIST de la metroul londonez GASIT de SRI in Romania “Buna tuturor. Vreau sa va impartasesc faptul…

- Netflix prezinta primele imagini din sezonul final ”La Casa de Papel”. Jaful continua, razboiul se apropie și liderul bandei a pierdut controlul. Sfarșitul acestei serii originale create de Alex Pina se apropie din ce in ce mai mult. Banda este inchisa in Banca Naționala a Spaniei de peste 100 de ore.…

- Serialul spaniol "La Casa de Papel" ("Money Heist") se va incheia in 2021 cu un ultim sezon, care va fi difuzat in doua parti, in lunile septembrie si decembrie, informeaza EFE. Fanii serialului vor putea simti ca fac parte din aceasta productie difuzata de Netflix datorita unei "experiente imersive",…

