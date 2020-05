Strategia de dezvoltare locala pentru persoanele aflate in risc de saracie din municipiul Campina a fost admisa la finanțare cu fonduri europene, principalul proiect din cadrul acestei strategii fiind construirea de locuințe sociale pentru persoanele care traiesc in locuințe amenințate de alunecari de teren sau in adaposturi improvizate. Pana la finalul acestui an, administrația campineana trebuie sa depuna o cerere de finanțare și sa incheie un contract pentru construirea a doua blocuri destinate persoanelor defavorizate, iar intreaga procedura se desfașoara prin Grupul de Acțiune Locala (GAL).…