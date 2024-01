Stiri pe aceeasi tema

- Celebra taverna „La Calinescu” a fost inchisa dupa ce inspectorii ANPC au fost mai multe nereguli in urma unui control. Activitatea localului din Parcul Tineretului a fost suspendata pana la remedierea problemelor.

- Restaurantul deschis de Florin Calinescu in urma cu 20 de ani in Parcul Tineretului din București a fost inchis de ANPC. ”Cred ca in Romania, daca vrei sa inchizi, poți sa inchizi totul. E de ajuns ca unul sa aiba o treaba cu tine și sa spuna ca nu i-a placut mancarea sau a facut o alergie”, a spus…

- Startup-urile și firmele mici și mijlocii (IMM) europene, inclusiv din Romania, care dezvolta tehnologii in domeniul apararii vor putea obține noi finanțari printr-un nou mecanism investițional, in valoare de 175 de milioane EUR, lansat vineri de Uniunea Europeana.

- Reprezentantii Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au lansat prima campanie nationala de informare din acest an, destinata constientizarii victimizarii in domeniul drogurilor, traficului de persoane si criminalitatii. „Este nevoie de implicarea…

- Sorin Grindeanu anunța investiții uriașe: S-au semnat multe contracte in domeniul feroviar in valoarea de aproximativ trei miliarde leiMinistrul Transporturilor Sorin Grindeanu a participat, marti, la semnarea unor contracte de circa trei miliarde lei de catre Autoritatea pentru Reforma Feroviara…