Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete ala Marii Britanii, intr-un raport despre frontul din Ucraina, dat publicitații luni de dimineața, arata ca forțele ruse, acum, dupa mai multe infrangeri, se reorganizeaza și iși concentreaza ofensiva asupra Donbasului. In zona sunt transferate trupe rusești, care au in componența…

- Pornind de la faptul ca președintele rus Vladimir Putin este ”principlalul criminal de razboi al secolului al 21-lea, procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a afirmat ca a identificat 5.600 de cazuri de crime de razboi presupuse, in Ucraina, precum și 500 de criminali de razboi ruși, transmite…

- Procurorii polonezi au colectat peste 300 de declaratii ale martorilor in cadrul unei anchete cu privire la crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina, a anuntat ministrul justitiei polonez Zbigniew Ziobro, citat joi de thenews.pl. ”Au fost deja stranse peste 300 de marturii si declaratii care…

- Vicepremierul polonez, Jaroslaw Kaczynski, a cerut, miercuri, ca o misiune internationala de mentinere a pacii sa fie trimisa in Ucraina, in urma intalnirii de marti cu liderii Poloniei, Sloveniei, Cehiei si Ucrainei la Kiev, transmite CNN, citat de News.ro. „Cred ca este nevoie de o misiune de pace…

- O drona a Rusiei a intrat in Polonia, apoi a cazut in Ucraina, anunța, marți, armata Ucrainei. Potrivit acestei surse, este vorba de o drona militara care aparținea Rusiei. Ea a intrat din Ucraina in Polonia, a zburat cateva minute in spațiul aerian al Poloniei, dupa care a revenit in Ucraina. In acel…

- Kremlinul denunta miercuri o initiativa a Poloniei de a transfera avioane de lupta poloneze de tip MiG-29 americanilor, pentru ca acestia sa le trimita apoi Ucrainei, drept un demers care ar crea un ”scenariu potential periculos”, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata americana a anunțat, marți seara, ca se va repoziționa doua baterii de rachete Patriot in Polonia pentru a “contracara” in mod proactiv orice potențiala amenințare pe flancul estic al Alianței Nord-Altantice. Victoria Nuland, unul dintre adjuncții diplomatiei americane, a declarat ca administrația…

- Deschiderea ”cat mai rapid” a unei anchete asupra situației din Ucraina, a anunțat, luni, procurorul Curții Penale Internaționale (CPI, Karim Khan, care a invocat ”crime de razboi” și ”crime impotriva umanitații”, transmit AFP și Agerpres. “Sunt convins ca exista o baza rezonabila pentru a crede ca…