- Petre Apostol Reprezentantii Federatiei Romane de Atletism au anuntat echipa care va concura la editia de anul acesta a Campionatelor Europene pentru seniori, care vor avea loc saptamana viitoare, intre 6 si 12 august, la Berlin, in Germania. 36 de atleți (18 la masculin și 18 la feminin) vor reprezenta…

- Potrivit Ministerului Educatiei, dupa performanta din 2017, Petru Cotrut, elev al Liceului International de Informatica din Bucuresti, si-a trecut in palmares inca o medalie de aur. Sabina Dragoi si Stefan Dolteanu, colegii sai de la Liceul International de Informatica din Bucuresti, au fost medaliati…

- Petre Apostol Stadionul „Nicolae Dobrin”, din Pitesti, a fost gazda etapei finale a Campionatului Național de Atletism la categoriile seniori și tineret (U23), competiție desfașurata saptamana trecuta, joi și vineri. Unul dintre cluburile remarcate la aceasta ediție de campionat a fost CSM Ploiești,…

- Canotajul romanesc a sarbatorit Ziua Imnului National (29 iulie) in cel mai frumos mod, prin castigarea aurului mondial. Ambarcatiunile tricolore au incheiat Campionatele Mondiale de tineret Under 23 de la Poznan (Polonia) cu cinci medalii, dintre care doua de aur, doua de argint si una de bronz,…

- Marți, 24 iulie 2018, s-au desfașurat ultimele finale ale Campionatelor Europene de Tenis de Masa STAG 2018, Juniori. Din cele 8 finale jucate astazi, echipa României a fost prezenta în 3 dintre ele.Elena Zaharia a devenit campioana europeana în proba de simplu la fete…

- Pe primul loc la Olimpiada Internationala de Matematica 2018 s-a clasat echipa Statelor Unite ale Americii, care a castigat cinci medalii de aur si una de argint, pe locul al doilea a fost Rusia si pe locul al treilea China. (vezi clasamentul complet aici >>) La competitie au participat 600 de elevi…

- Petre Apostol Astazi, delegatia de atletism a Romaniei se va indrepta spre Erzurum, in Turcia, unde va participa la Campionatul Balcanic de Stafete pentru seniori, programat sambata si duminica. In delegatia tricolora se regasesc si reprezentanti prahoveni, atat in randul sportivilor, cat si al antrenorilor…

- Petre Apostol La Campionatele Internationale de Atletism ale Romaniei s-au remarcat si sportivi din cadrul sectiei de la CSM Ploiesti, pregatiti de Augustin Iancu si Robert Munteanu. Gruparea ploiesteana a punctat in probele de stafeta, adjudecandu-si medaliile de bronz atat la 4×400 m, cat si la 4×100…