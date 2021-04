Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 28 martie 2021, au mai fost confirmate inca 117 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 23.114. In intervalul 27.03.2021 (10:00) – 28.03.2021 (10:00) au fost raportate 117 de decese (60 barbați și 57 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 17 martie 2021, au mai fost confirmate inca 89 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 21.787. In intervalul 16.03.2021 (10:00) – 17.03.2021 (10:00) au fost raportate 89 de decese (45 barbați și 44 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 15 martie 2021, au mai fost confirmate inca 82 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 21.565. In intervalul 14.03.2021 (10:00) – 15.03.2021 (10:00) au fost raportate 82 de decese (43 barbați și 39 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 13 martie 2021, au mai fost confirmate inca 79 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 21.439. In intervalul 12.03.2021 (10:00) – 13.03.2021 (10:00) au fost raportate 79 de decese (39 barbați și 40 femei), ale unor pacienți infectați…

- Așa a lasat firma Tarr centrul orașului Carei in graba mare de a ajunge la demolarea Centrului Civic din Satu Mare. Conducerea exclusiv UDMR a orașului a fost revotata, proiectele se vor face in continuare cu firmele de casa așa ca…ce mai conteaza cum arata centrul și in ce condiții circula omul de…

- ASTRA, Desparțamantul Aurel Coza Carei a depus o jerba de flori și a rostit o rugaciune la mormantul preotului greco-catolic Toma Șorban de Cernești. Veșnica lui pomenire din veac in veac! Astazi, 28 ianuarie comemoram 140 ani de la trecerea la cele vesnice a lui Toma Sorban de Cernesti. S-a nascut…

- Pana astazi, 23 ianuarie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 709.194 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 650.189 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.719 cazuri noi de persoane…

- In cursul dimineții de astazi, 19 ianuarie 2021, au mai fost confirmate inca 98 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 17.369. In intervalul 18.01.2021 (10:00) – 19.01.2021 (10:00) au fost raportate 98 de decese (49 barbați și 49 femei), ale unor pacienți infectați…