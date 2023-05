La 9 ani de la tragedia aviatică din Apuseni, STS își îmbunătățește localizarea apelurilor la 112 STS iși imbunatațește, in sfarșit, localizarea apelurilor la 112. Masura vine la 9 ani de la tragedia aviatica din Apuseni, cand victimele care au supraviețuit au fost cautate timp de cinci ore de autoritați, sau dupa 4 ani de la alta tragedie, cea de la Caracal, cand Alexandra Maceșanu suna in zadar la 112 din […] The post La 9 ani de la tragedia aviatica din Apuseni, STS iși imbunatațește localizarea apelurilor la 112 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

