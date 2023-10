Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Concurenții au ajuns in Comuna 13, considerata candva cea mai periculoasa zona din lume, fiind casa neclintitului Pablo Escobar. Aici, in capitala criminalitații din urma cu trei decenii, echipele aveau sa descopere povești…

- S-a ascuns intr-un colț, dupa pat, in timp ce luptatorii Hamas il cautau cu lanterna, in casa. Așa a reușit sa supraviețuiasca un tanar dintr-unul dintre catunele atacate de teroriști.

- Paula Seling a lansat „Dor in destin”, Pasiune și daruire, dupa Valsul nr. 2 de Sostakovici. Piesa este o lucrare ce urmarit-o pe artista ani de zile, pana sa ințeleaga faptul ca este menit sa o interpreteze și sa incerce sa-și asculte instinctul și trairea muzicala. „Nu este prima oara cand mi se intampla…

- PSD, prin vocea presedintelui Marcel Ciolacu a declarat razboi pe viata si pe moarte traficului de droguri. Asta dupa ce ministrul de Interne, PNL-istul Catalin Predoiu, s-a dat batut inca dinainte ca razboiul sa inceapa. Cel putin la categoria adulti. La inceperea scolii a intrat in hora, ca pare miza…

- Unele fapte istorice merita povestite prin film. Este și cazul unei producții disponibile pe Netflix, inspirate dintr-o poveste adevarata, care emoționeaza datorita intrigii sale incitante și dramatice, potrivit Click!

- Am o rugaminte catre politicienii care, dupa ce au ocupat funcții peste funcții in statul roman, zeci de ani, fara sa fi lasat in urma o amarata de realizare pentru un singur amarat de om din țara asta, ne transmit pe toate caile, a nu știu cata oara, cum sunt ei “triști și indurerați” și cum gandurile…

- Eugen Iancu, tatal unei victime a incendiului de la Colectiv, a reacționat intr-o intervenție pentru B1 TV in urma exploziilor de la Crevedia care au avut loc sambata seara. Acesta a precizat ca este inadmisibil ca dupa 8 ani in Romania sa nu se fi construit un spital pentru arși sau o secție pentru…

- Drumul Apusenilor strabate zona pitoreasca a munților din Cluj și pana in Bihor.Acest drum, supranumit ”Transalpina Apusenilor, incepe din localitatea Valea Draganului, județul Cluj, și continua pe o lungime de 25 de kilometri pana in județul Bihor. Pe langa importanța acestei artere, vorbim și despre…