Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar cu el vin și mult așteptatele targuri de Craciun din Romania și intreaga Europa. In cazul in care cauți targuri de Craciun 2023 in Romania, ai cateva variante din care poți alege, unele mai frumoase decat altele. Aceste evenimente sunt locuri in care iubitorii…

- Olguța Vasilescu a facut marele anunț legat de pregatirea timpurie a Targului de Craciun de la Craiova. Lucrarile sunt in toi, iar craiovenii au putut observa faptul ca orașul incepe sa se imbrace deja in straie de sarbatoare. Cu toate acestea, intrebarea ”de ce acum?” poate fi gandita de oricine, avand…

- Primaria Capitalei anunta, joi, ca a atribuit contractele pentru lucrarile de reabilitare a altor 3 loturi de linii de tramvai, potrivit news.ro.”Primaria Capitalei a atribuit contractele pentru lucrarile de reabilitare a altor 3 loturi de linii de tramvai din cele 11 pentru care am primit oferte”,…

- Crucea de pe Caraiman a fost construita la altitudinea de 2.291 metri, fiind cea mai inalta structura metalica situata intr-o zona montana. La ridicarea ei s-a implicat și comunitatea locala, dar și afaceriștii acelor vremuri.

- Te-ai gandit ce fel de cadouri oferi anul acesta de Craciun? Probabil in fiecare an iți pui aceeași intrebare: cum ii poți surprinde pe cei dragi cu daruri de care sa se bucure peste masura, care sa ii inveseleasca și pe care sa le foloseasca mereu cu dra

- Dupa 14 ani de procese, Curtea de Apel Ploiesti a decis reducerea pedepselor aplicate mai multor persoane gasite vinovate pentru tentativa de omor calificat, dupa ce au batut cu o ranga si au calcat in picioare un barbat, in fata unui club din Ploiesti, informeaza News.ro.Magistratii Curtii de Apel…

- Virusuri gigante care se ascund in solul unei paduri din New England, o regiune din nord-estul Statelor Unite, au caracteristici nemaivazute in virusuri de același gen descoperite pana acum – de la invelișuri in forma de stea la tentacule bizare in forma de tub, potrivit unui studiu publicat in bioRxiv,…

- Paladia Noja, din Cugir, a implinit 108 ani și este unul dintre cei mai in varsta romani. Ea a fost sarbatorita ieri, 20 iulie 2023. Mama a trei baieți, unul de 83 de ani, altul de 78 de ani (un altul a decedat la 73 de ani) si a unei fete, Maria (73 de ani) care acum o ingrijește, Paladia a ramas vaduva…