- Toata lumea spune ca Romania nu recicleaza suficient, dar de fapt problema este ca tara nu colecteaza suficient, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate, Constantin Damov, presedintele Green Group si seful Asociatiei Coalitia pentru Economie Circulara (CERC). "Ca sa raspund…

- Informatiile au fost publicate in primul Raport global de evaluare a utilizatorilor realizat de Uber si se bazeaza pe ratingurile oferite de soferi clientilor. Raportul prezinta topul tarilor si oraselor in care clientii Uber au cel mai bun rating in aplicatie, precum si zilele si intervalul orar in…

- Saptamana epidemiei de gripa Foto: Arhiva. În România s-a declarat în aceasta saptamâna epidemie de gripa. Numarul celor care au murit din cauza bolii în acest sezon rece a ajuns la 23. Specialistii spun ca trendul crescator al îmbolnavirilor de gripa se…

- Rețeaua mobila și de date a operatorului de telefonie Orange a intampinat probleme de funcționare, marți seara, in mai multe zone din Romania. Probleme au fost semnalate in Alba, București, Iași, Brașov, Buzau, Cluj, Botoșani și Bacau. Utilizatorii rețelei de telefonie Orange nu au putut efectua apeluri…

- Ludovic Orban se intalnește cu șefa CE, Ursula von der Leyen. Discuții despre noul buget al UE, Pactul Verde, MCV Premierul Ludovic Orban are, joi, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discutiile vizand, printre altele, bugetul UE si Pactul Verde european. "Este o ocazie…

- Are cinci anișori dar Alexandru Mihail Dicu, din Merei, Buzau, nu poate sa vorbeasca, nu poate sa rosteasca nici un cuvant. De cand era bebeluș, specialiștii l-au diagnosticat cu tulburare de spectru autist și intarziere de dezvoltare psihica și limbaj, o cumplita afecțiune care i-a furat darul vorbirii.Șansa…