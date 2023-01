Stiri pe aceeasi tema

- Finalul anului a adunat in Timișoara, unde s-a marcat intrarea in anul in care orașul va fi Capitala Culturala Europeana, o mulțime de oameni care s-au bucurat de show-ul de lumini și muzica mixata de DJ.

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria a avut loc prezentarea oficiala a programului evenimentelor care se vor desfașura in anul 2023, cand Timișoara va deține titulatura de Capitala Europeana a Culturii. Deschiderea oficiala a TM2023 avea loc in weekendul 17-19 februarie.

- Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o festivitate speciala, pentru a marca apropierea datei la care orașul Timișoara preia titlul de Capitala Europeana a Culturii. Aceasta a avut loc la Casa Romaneasca din Viena, unde a fost intonat imnul…

- Primarul Dominic Fritz pleaca intr-o vizita oficiala la Bruxelles și Paris, pentru a continua campania de promovare a Timișoarei, Capitala Europeana a Culturii. Va urma, in ianuarie, vizita la Groningen.

- De-a lungul anului 2022, asociația CRIES a derulat programul LA PAS / Slowing down, in cadrul „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, urmarind promovarea unei culturi a sustenabilitații, a unor principii echitabile și a unor valori umaniste in v

- Teatrul National din Timisoara deschide seria evenimentelor de impact ale Capitalei europene cu spectacolul-instalatie „The Third Reich / Al treilea Reich” de Romeo Castellucci, conceput ca o reflexie vizuala a cartii lui Viktor Klemperer, „Language of the Third Reich”, potrivit news.ro. Fii…

- Tamplaria unui imobil istoric din Timișoara, restaurata cu fonduri nerambursabile din partea Institutului Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI). Prin subprogramul de finanțare “Timișoara, Capitala Europeana a Culturii”, imobilul localizat in...

- NOVI SAD. Editia cu numarul 15 a Congresului Internațional de Istorie a Presei a fost organizata la Novi Sad (Serbia), oras Capitala Europeana a Culturii in anul 2022. Gazda evenimentului a fost Facultatea de Filosofie a Universitații din Novi Sad, unde și-au dat intalnire ziariști, cercetatori și universitari…