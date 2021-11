La 10 ani de la divorț, Monica și Irinel Columbeanu au făcut partajul judiciar! Ce au de împărțit Au trecut 10 ani de cand excentricul cuplu molnden Monica Gabor și Irinel Columbeanu au divorțat, dupa o casnicie ce a durat doar 5 ani. Procesul a durat cam cat casnicia iar bunurile comune nu au fost imparțite in tot acest timp. In urma cu citeva zile partajul judiciar a fost in sfarșit incheiat. Chiar daca nici Monica, acum soție de multimilionar in Statele Unite ale Americii , nici Irinel Columbeanu nu au ceut partajul, se pare ca acesta a fost solicitat de o societate comerciana la care afaceristul roman, acum ajuns la sapa de lemn, are o datorie de 150.000 euro. In urma partajului intocmit,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

