- Fotbalistul roman Razvan Marin, care a retrogradat cu Cagliari din Serie A, ar putea ramane in prima divizie a campionatului Italiei, la Empoli, scrie La Gazzetta dello Sport, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Internationalul belgian Romelu Lukaku urmeaza sa revina in aceasta vara la Inter Milano, echipa alaturi de care a castigat anul trecut campionatul Italiei. El a avut un sezon complicat la Chelsea Londra. Potrivit cotidianului Gazzetta dello Sport, citat de Agerpres , sosirea lui Lukaku la gruparea „nerazzurra“…

- Luis Suarez (35 de ani) s-a desparțit de Atletico Madrid la finalul sezonului recent incheiat și ar dori sa joace pentru Juventus, anunța Gazzetta dello Sport. Liber de contract, jurnaliștii italieni spun ca atacantul s-ar fi autopropus la „Batrana Doamna”, la doi ani dupa ce a ratat transferul la echipa…

- Juventus este regina banilor cheltuiți cu impresarii și in 2021, 28,9 milioane de euro. 6,6% din suma s-a alocat reinnoirii pana in 2025 a ințelegerii cu fundașul roman Radu Dragușin. An de an, cluburile au de suportat un balast financiar de care nu pot scapa. La fiecare transfer de jucatori sau operațiune…

- Echipa AC Milan, noua campioana a Italiei la fotbal, va avea un nou proprietar, fondul american de investitii RedBird Capitals Partners, condus de Gerry Gardinale, anunta Gazzetta dello Sport, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa AC Milan, aflata in cursa pentru castigarea primului sau titlu de campioana a Italiei dupa unsprezece ani de asteptare, a primit peste 200.000 de cereri de bilete din partea suporterilor sai pentru meciul cu Atalanta Bergamo, programat duminica, in etapa a 37-a din din Serie A, informeaza…

- Prea multa minte strica, iar prea puțina strica pana la capat. Din aceste motive, atat de cuprinzator explicate in cuvintele pe care tocmai le-ați citit, naufragiul Italiei e firesc. Italia a ratat a doua calificare consecutiva la Mondiale și asta ar putea sugera, dupa Gazzetta dello Sport, un „apocalips”.…

- Ciclistul italian Colbrelli (Bahrain) este in afara oricarui pericol, dupa ce luni a lesinat, la finalul primei etape din Turul Cataloniei. Italianul a pus pe jar lumea ciclismului luni seara, cand, dupa ce a sosit pe locul secund s-a prabusit inconstient. Etapa a fost castigata la sprint de australianul…