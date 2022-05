Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 14 mai, la ora 14.50 polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizati telefonic de catre o femeie din comuna Groșii Țibleșului despre faptul ca minorul MAN DUMITRU-CRISTIAN, in varsta de 13 ani a plecat voluntar de la domiciliu in intervalul orar 11:30 _ 13:10 și nu s-a intors. ”La momentul…

- Astazi, 28 aprilie 2022, in jurul orei 16.00, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie din comuna Mihalț, cu privire la faptul ca, in jurul orei 14,00, fiul sau DAVID GEORGE ALEXANDRU, de 13 ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Minorul are urmatoarele semnalmente:…

- UPDATE: Fetița fost gasita. Nu a fost victima vreunei infracțiuni. *** SIRB RALUCA CECILIA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Craiești ieri, in jurul orei 10.00, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.60 metri, par șaten, ochi caprui, poarta ochelari de vedere.…

- In weekend, polițiștii din Baia Mare, Targu Lapuș și cei ai Secției 5 Ocna Șugatag au intervenit la patru apeluri semnalate prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la sesizarea unor scandaluri in familie, precum și a unor agresiuni fizice. Polițiștii, in toate cele patru cazuri au emis ordine de protecție provizorii…

- Pe 15 martie, polițiștii Secției 3 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat, și au reținut un minor de 16 ani, din Pitești. Din cercetari s-a stabilit ca, in noaptea…

- Luni, 14 martie a.c., la ora 12.34, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați de o femeie din Copalnic Manaștur cu privire la faptul ca i-a fost sustras telefonul mobil. Din discuțiile purtate cu apelanta, polițiștii au constatat faptul ca doi tineri necunoscuți ar fi patruns in imobilul femeii…

- Gheorghe Stoica, un baiat in varsta de 12 ani din Timișoara, a plecat luni la ora 17 cu bicicleta de acasa, iar pana in prezent nu a mai revenit. Ingrijorata, familia a anunțat Poliția, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale au inceput verificarile in vederea depistarii acestuia. Baiatul…

- Duminica, 13 februarie a.c., polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de o femeie de 54 de ani despre faptul ca soțul ei, ROMAN GHEORGHE, in varsta de 61 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu in aceeași zi, in jurul orei 14.00, și nu s-a mai intors pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,65 […]…