Kylie Jenner doneaza 1 milion de dolari pentru Australia dupa ce s-a pozat cu papuci de blana Kylie Jenner a facut recent o gafa pe social media. La fel ca mai toate vedetele din lume, sora mai mica a lui Kim Kardashian a postat pe Instastory un mesaj prin care isi indemna fanii sa doneze pentru Australia, iar la scurt timp dupa aceea s-a pozat intr-o pereche de papuci de blana naturala Louis Vuitton, in valoare de 1.480 de dolari. In conditiile in care stim cu totii ca peste 250 de milioane de animale au pierit in incendiile din Australia, gestul lui Kylie Jenner a fost rapid taxat de fani, care…