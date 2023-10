Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Frantei a invins vineri seara, in deplasare, scor 2-1, nationala Tarilor de Jos si s-a calificat pentru turneul final al Euro 2024. La turneul final va merge si Portugalia, victorioasa vineri seara in fata Slovaciei, scor 3-2, scrie news.ro.Franta a condus la Amsterdam, pe Johann…

- Echipa Brest a preluat conducerea in campionatul de fotbal al Frantei, dupa ce a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Olympique Lyon, sambata seara, intr-un meci contand pentru etapa a 6-a din Ligue 1. Gazdele au marcat unicul gol al intalnirii in minutul 87, prin…

- Starul echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, aflat in conflict cu conducerea clubului si lasat in afara lotului de mai multe saptamani, a fost reintegrat la prima echipa. „Dupa discutii foarte constructive si pozitive intre Paris Saint-Germain si Kylian Mbappe inaintea meciului PSG-Lorient, sambata,…

- Starul francez al fotbalului Kylian Mbappe, aflat in conflict cu conducerea clubului Paris Saint-Germain, a refuzat oferta "astronomica" primita din partea echipei Al-Hilal, care s-a aratat dispusa sa plateasca 300 de milioane de euro in schimbul capitanului selectionatei Frantei. Potrivit cotidianului…

- „Telenovela” Kylian Mbappe continua. Starul lui PSG nu mai vrea sa joaca pentru formația din capitala Franței, iar arabii de la Al-Hilal au pus pe masa 300 de milioane de euro pentru transfer. Insa, jurnaliștii de la L’Equipe scriu ca Mbappe a ales echipa la care vrea sa joace in viitorul sezon. Singura…

- Portarul echipei Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, și logodnica lui, Alessia Elefante, au fost atacați și jefuiți in casa lor din capitala Franței.Incidentul s-a petrecut vineri, in jurul orei 03:20, cand mai multe persoane au patruns in imobilul in care portarul italian locuiește impreuna…