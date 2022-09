Kyle Pearce lanseaza This Time. Ultima piesa a artistul a stat peste 30 de saptamani in topurile din Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Piesa “ Mary Jane” este cea mai noua lansare a artiștilor Rico888 și 911 ( Alex Ghinea ). Colaborarea dintre tanarul artist italian și talentatul producator de muzica trap nu este noua in industria muzicala, ci creeaza așteptari mari datorita succesului proiectelor anterioare ale celor doi. Noul single…

- Brando și Ninetails iși unesc forțele pentru prima lor colaborare, „Saturday Night (Feel The Groove)”, o piesa inspirata dintr-un sunet viral de pe TikTok, care promite sa aduca energia de care avem nevoie in aceasta vara. Asemeni unui imn, „Saturday Night” trezește in noi acea familiaritate de care…

- Alduts Sherdley marcheaza inceputul colabararii cu Global Records & Seek Music prin lansarea noului ei single „Te aștept” alaturi de Vlad Flueraru. Muzica sa este total atipica și nonconformista, iar lucrul acesta se poate observa și in look-ul ei. Piesa „Te aștept” imbina perfect stilul R&B ce o caracteriaza…

- Artistul iann dior lanseaza noul sau single și videoclipul insoțitor pentru „Live Fast Die Numb”. Produs de legendarul John Feldmann (Blink-182, Avril Lavigne, 5 Seconds of Summer ) și Mark Schick (Dua Lipa, Noah Cyrus, JP Saxe), inregistrarea imnica demonstreaza capacitatea lui Dior de a-și canaliza…

- Numele și fețele lor nu sunt importante – ceea ce conteaza este viziunea lor: Glockenbach se vad pe ei inșiși ca producatori și artiști, ca inovatori de sunet și beat-uri, ca povestitori și revoluționari ai muzicii pop. O filozofie creativa care a adus proiectului o reputație internaționala, ca fiind…

- Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium” Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium”, primul single lansat in 2022, dupa o pauza de jumatate de an, timp in care trupa s-a axat pe compus primul material discografic,…