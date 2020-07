Kungs lanseaza single-ul “Dopamine”, feat. JHart Este deja cunoscuta dragostea lui Kungs pentru piese care au devenit adevarate imnuri, cu sound-uri de club combinate cu muzica pop. Dupa ce a lansat o serie de “arme” potrivite pentru club, Valentin Brunel (Kungs) a adus vara la un alt nivel si a dus multimile intr-o calatorie fantastica prin sound-ul sau deep-pop. Artistul francez a revenit cu single-ul “Dopamine”, un imn de vara, care aduce in acelasi loc experientele traite de el pana in prezent, iar versurile descriu un portret al evolutiei sale ca artist. “In 2018, m-am mutat sa locuiesc in Los Angeles pentru cateva luni, pentru a lucra… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

