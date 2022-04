Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, cere țarile din Uniunea Europeana sa nu ii faca pe plac lui Putin, dupa ce președintele rus a anunțat ca nu va mai accepta plați in euro și dolari pentru gazele naturale furnizate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 27-a zi. In Kiev, luni, s-au inregistrat cel putin opt morti in urma atacului asupra unui mall in care Rusia sustine ca Ucraina depozita armament. Rusii au bombardat si un convoi care transportat civili din Mariupol in Zaporojie, iar doi copii sunt grav raniti.…

- Țarile NATO vor continua sa livreze arme Ucrainei in ciuda amenințarilor din partea Rusiei, a anunțat ministrul Apararii din Olanda. Olanda și alte țari NATO vor continua sa livreze ucrainenilor arme chiar daca transporturile ar putea deveni ținte pentru atacurile rușilor, a spus ministrul Kajsa Ollongren,…

- Negocierile de pace din Antalya, dintre Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba și omologul sau rus, Serghei Lavrov au început. Pentru a patra runda de negocieri, Dmitri Kuleba a menționat subiectele de discuție cu Lavrov. - O încetare imediata a focului; - Îmbunatațirea…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, i-a solicitat, marti, omologului sau chinez, Wang Yi, intr-o convorbire telefonica, sa apeleze la relatiile stranse ale Chinei cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa pe teritoriul Ucrainei, potrivit unui comunicat dat publicitatii de catre Ministerul…

- Ministru al Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov s-a intalnit cu șefii Afacerilor Externe ai celor doua republici separatiste din estul Ucrainei: Donetk și Lugansk. Conform Izvestia , Lavrov a explicat atactul țarii sale prin faptul ca „Moscova nu a putut ramane indiferenta la solicitarea LPR…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, neaga categoric „dezinformarea” Federației Ruse despre presupusul atac de la Rostov. Oficialul neaga categoric „dezinformarea” Federației Ruse despre presupusul atac, informeaza Ukrinform. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei a respins…

- Ucraina „nu va permite nimanui sa ii impuna concesii” in efortul de a reduce riscul izbucnirii unui conflict cu Rusia, a spus marți ministrul de externe ucrainean Dmytro Kuleba pentru CNN. „Nu vom juca rolul țarii care pune mana pe telefon, asculta instrucțiunile unei mari puteri și le urmeaza.”