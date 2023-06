Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a semnat joi legea care interzice importul comercial de carti din Rusia, cea mai recenta masura ce vizeaza reducerea legaturilor culturale dintre cele doua tari in urma invaziei Moscovei, transmite Reuters. ‘Cred ca legea este buna’, a scris Zelenski pe Telegram,…

- Cel putin doua explozii au zguduit vineri Kievul, dupa declansarea alarmelor aeriene, chiar in timp ce mai multi lideri africani (FOTO) incepeau, in capitala ucraineana, o misiune de pace, transmite Reuters. Fortele aeriene ucrainene au anuntat ca au doborat „sase rachete (hipersonice) Kinjal, sase…

- Continua reacțiile din partea Rusiei dupa atacul cu drone la Moscova! Acuza SUA. Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a acuzat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti, 30 mai, mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri, 31 mai, Reuters și Hotnews . Casa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca atacul cu drone care a vizat in zori Moscova, unul fara precedent, a fost o replica la o lovitura rusa contra cartierului general al informatiilor militare ucrainene, transmite AFP. ”Am evocat deja posibilitatea unor lovituri impotriva centrelor de…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, aflat in vizita in Etiopia, tara in care se afla sediul Uniunii Africane (UA), a cerut miercuri unor tari din Africa sa renunte la neutralitatea pe care o afiseaza in conflictul intre tara sa si Rusia si sa sustina Kievul.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca a avut o convorbire telefonica „lunga si semnificativa” cu liderul chinez Xi Jinping. Convorbirea a fost confirmata si de Beijing. „China a fost intotdeauna de partea pacii” , i-a transmis miercuri Xi Jinping omologului sau ucrainean Volodimir…

- China a fost intotdeauna de partea pacii in criza ucraineana, iar principala poziție a Chinei este sa indemne la pace și sa promoveze negocierile, a adaugat liderul chinez, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.Volodimir Zelenski a confirmat pe Twitter discuția: „Am avut o convorbire telefonica lunga…