- Administratia Biden s-a oferit sa-l schimbe pe Viktor Bout, un traficant de arme rus care ispaseste o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare in SUA, ca parte a unui potential acord pentru a asigura eliberarea a doi americani detinuti de Rusia, Brittney Griner si Paul Whelan, anunta CNN.

- Eliberarea vedetei WNBA Brittney Griner din detenția rusa este o „prioritate” pentru administrația Biden, a declarat marți reporterilor, secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. Jean-Pierre a mai spus ca președintele Joe Biden a primit o scrisoare de la Griner, cerand ajutor pentru a o…

- Moscova a acuzat natiunile occidentale ca blocheaza negocierile de pace cu Ucraina, prelungind astfel razboiul, informeaza duminica dpa.Acum este momentul cand tarile occidentale pariaza totul pe continuarea razboiului, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea rusa.Potrivit…

- ”Vladimir Putin a avut cancer, dar a invins boala”, sustine regizorul american Oliver Stone, care a și realizat o serie de interviuri cu președintele rus, in perioada 2015 – 2017. In cadrul unui interviu acordat lui Lex Fridman, gazda podcastului omonim, regizorul american Oliver Stone susține, ca…

- Kremlinul considera ca intenția liderilor G7, grupul celor mai industrializate economii ale lumii, și a Uniunii Europene de a confisca activele inghețate ale Rusiei și de a le cheltui pentru a ajuta Ucraina, va reprezenta un „furt indiscutabil” in cazul in care va fi pusa in practica, relateaza Reuters…

- Pe rețelele de socializare au aparut imagini ce arata momentele in care luptatorii ucraineni refugiați in Azovstal se predau pro-rușilor, clipurile postate aratand ca o parte dintre soldații ultimei redute din Mariupol sunt raniți. In unul din clipurile video, filmat din drona, se vede cum soldații…

- Dmitri Peskov a subliniat ca Rusia nu a fost instiintata in legatura cu o astfel de initiativa, pe care a calificat-o ca fiind ”ilegala, ostentativa si care, desigur, va necesita un raspuns adecvat”. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a mai spus ca soldatii ucraineni care s-au predat la otelaria Azovstal…