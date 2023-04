Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a afirmat, marti, la televiziunea nationala, ca ”este prematur” sa se traga concluzii cu privire la dinamica luptelor din Bahmut, deoarece luptele pentru controlul orasului din estul tarii sunt inca in toi, transmite CNN, citat de news.ro.Fortele…

- Iranul a luat aceasta decizie in ciuda avertismentelor SUA impotriva cooperarii militare intre Teheran si Moscova, transmite AFP, potrivit Agerpres . „Dupa ridicarea embargoului ONU asupra cumpararii de arme conventionale in octombrie 2020, Iranul a finalizat contractul pentru achizitionarea unor avioane…

- Suntem in ziua 376 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Zelenski spune ca lupta pentru Donbas este „una dintre cele mai dificile și dureroase batalii”, in timp ce o declaratie rastalmacita a președintelui ucrainean e folosita pentru a sugera ca americanii trebuie sa mearga la razboi. Forțele ucrainene…

- Kremlinul si-a reafirmat marti pozitia potrivit careia Rusia este deschisa negocierilor pentru a se pune capat conflictului din Ucraina, dar a precizat ca noile ''realitati teritoriale'' nu vor putea fi ignorate, relateaza Reuters.

- Vladimir Putin a anunțat modernizarea regiunilor anexate de la Ucraina. De asemenea, liderul de la Kremlin a propus un fond special pentru soldații ruși care au luptat in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Trupele ucrainene vor incepe antrenamentele pe tancurile Leopard de luni, a anunțat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, relateaza CNN. Ministrul canadian al Apararii, Anita Anand, a publicat imagini video cu primul tanc Leopard 2, de fabricație germana, care era incarcat intr-un avion…

- Moscova a anuntat marti ca va face "schimbari majore" in randul fortelor sale armate incepand din 2023 si pana in 2026 si a promis sa isi reorganizeze structura militara, dupa luni de esecuri pe campul de lupta din Ucraina, relateaza Reuters. Pe langa reformele administrative, Ministrul rus al Apararii…