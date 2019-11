Stiri pe aceeasi tema

- Relatiile dintre Rusia si Serbia au un caracter intr-atat de special incat niciun scandal legat de presupusa racolare de catre un militar rus a unui ofiter sarb nu le poate afecta, a apreciat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa RIA Novosti. 'Nu stim…

- Dupa esecul negocierior tripartite – UE, Rusia, Ucraina – privind semnarea unui nou contract de tranzit al gazelor rusesti prin Ucraina, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca, pentru a ajunge la un acord in acest domeniu, Ucraina ar trebui sa „excluda din agenda toate plangerile…

- Sefa guvernului Serbiei, Ana Brnabic, este asteptata vineri la Moscova pentru a semna un acord prin care tara sa s-ar putea alatura unui bloc comercial eurasiatic condus de Rusia, in pofida presiunilor Uniunii Europene, informeaza dpa. Potrivit agentiei de presa RIA Novosti, se asteapta ca premierul…

- Rusia a cerut astazi ca orice soldat american ramas in Siria sa paraseasca aceasta tara, Moscova denuntand SUA drept forta de ocupatie a Siriei devastate de razboi, relateaza Agerpres. "In ce priveste prezenta soldatilor americani in Siria, pozitia noastra este binecunoscuta. Numai unitatile rusesti…

- Moscova a trimis prima divizie de sisteme de aparare antiracheta S-400 la Belgrad pentru a participa la exerciții militare comune, conform declarațiilor ministrului rus de Aparare, Serghei Șoigu, citat de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ministrul de Aparare al Rusiei a transmis…

- ”Maduro efectueaza o vizita de lucru si se intalneste cu Putin miercuri, in tete-a-tete care va fi urmata de discutii ruso-venezuelene, in cursul unui mic-dejun de lucru”, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Cei doi presedinti ”vor…

- Kremlinul a minimalizat știrile din SUA cu privire la un spion CIA în interiorul administrației prezidențiale, numindu-le ”literatura de consum”, dar a spus ca un oficial marunt despre care mass-media rusa a sugerat ca a fost agent a lucrat acolo înainte sa fie concediat, relateaza…

- Ambasadorul Federației Ruse la Londra, Alexander Yakovenko, și-a dat demisia și a plecat in Rusia, a informat Ambasada Federației Ruse in Marea Britanie, citata de agenția de presa TASS, anunța Mediafax.„Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse in Regatul Unit al Marii…