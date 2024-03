Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al președintelui Vladimir Putin a afirmat miercuri, 6 martie, ca democrația din Rusia le intrece pe toate celelalte, scrie Politico."Nu vom mai tolera criticile la adresa democrației noastre. Democrația noastra este cea mai buna", a declarat Dmitri Peskov, in cadrul unui forum pentru…

- Un vot anticipat in alegerile prezidentiale ruse a inceput duminica in regiunea ucraineana Zaporojie, potrivit agentiei oficiale ruse de presa Tass, relateaza CNN și news.ro. Potrivit Tass, primele persoane care au votat in alegerile prezidentiale ruse sunt locuitori din apropierea liniei frontului…

- Vladimir Putin crede ca acum e momentul sa se pregateasca pentru obiectivul lui suprem: cucerirea Ucrainei. Nu-și poate permite nici macar o opoziție restransa, arata o analiza The Guardian. E greu sa nu pui semnul egalitații intre moartea prematura a lui Aleksei Navalnii și moartea opoziției…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat vineri (16 februarie) ca rapoartele privind moartea in inchisoare a liderului opoziției ruse Alexei Navalnii, daca sunt adevarate, subliniaza ceea ce el a descris drept “slabiciunea” sistemului construit de președintele Vladimir Putin. Vorbind chiar…

- Trei ani a durat din momentul in care Alexei Navalnii s-a intors in Rusia, știind bine ca-l așteapta inchisoarea, pana cand autoritațile i-au anunțat moartea. A devenit cel mai mare inamic al lui Vladimir Putin nu pentru ca avea puterea financiara a unui oligarh, ci pentru ca prin investigațiile și…

- Putin este impotriva mea, dar Dumnezeu este cu mine, a spus Boris Nadejdin, candidatul anti-razboi la alegerile prezidențiale din Rusia ce se vor ține in luna martie. Experimentatul politician de 60 de ani promite sa puna capat „greșelii fatale” pe care Putin a facut-o in Ucraina, sa opreasca mobilizarea…

- Un politician care intenționeaza sa candideze impotriva lui Vladimir Putin la viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia a calificat joi, 11 ianuarie, intr-o intalnire cu soțiile soldațiilor ruși, decizia de a intra in razboi cu Ucraina drept o "mare greșeala", informeaza Reuters.Boris Nadejdin, politician…