- Kremlinul a declarat vineri ca „operatiunea speciala“ a Rusiei in Ucraina s-ar putea incheia in „viitorul previzibil“, dat fiind ca obiectivele sale sunt in curs de a fi atinse si ca munca este dusa la indeplinire atat de catre armata, cat si de catre negociatorii de pace rusi, transmite Reuters. Purtatorul…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvint al Kremlinului, a declarat, intr-un interviu pentru Sky News, ca Rusia sufera „pierderi semnificative” in operațiunea speciala din Ucraina. „Am suferit pierderi semnificative, aceasta este o tragedie uriașa pentru noi”, a declarat Peskov pentru Sky News. In același…

- Moscova va utiliza arma nucleara in Ucraina doar in cazul unei „amenintari existentiale” impotriva Rusiei, a declarat marti pentru CNN International purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteti citi acolo toate motivele…

- Kremlinul a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei vor cauza probleme Moscovei, dar ca aceste probleme vor fi rezolvate. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilele masuri punitive impotriva președintelui Vladimir Putin și a mai spus…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai spus jurnalistilor ca Moscova are ca obiectiv sa impuna un "statut neutru" Ucrainei, demilitarizarea acesteia si eliminarea "nazistilor" care in opinia sa se afla in aceasta tara.El a mai afirmat ca nimeni nu vorbeste de ocuparea Ucrainei…