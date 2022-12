Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse afirma ca Ucraina nu poate și nu vrea sa negocieze cu Rusia. Despre acest lucru a declarat reprezentantul oficial al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie TASS. Potrivit secretarului de presa al șefului statului, in consecința, obiectivele Rusiei vor fi realizate prin continuarea operațiunii…

- Ucraina refuza sa negocieze cu Moscova și propune condiții nerealiste pentru incheierea pacii, dar, in ciuda acestui fapt, Rusia nu intenționeaza sa intrerupa incercarile de reglementare pașnica cu Kievul. Despre acest lucru a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza TASS {{648480}}"Am…

- Un fost diplomat de varf american in Rusia considera ca apelurile recente de a intermedia o soluție pașnica la razboiul din Ucraina sunt probabil inutile pana cand președintele Vladimir Putin va cuceri cele patru teritorii pe care Moscova le-a anexat recent, sau va fi oprit pe campul de lupta. Intr-un…

- Serghei Kirienko, primul adjunct al sefului Administratiei prezidentiale ruse, a declarat sambata intr-un discurs pronuntat intr-o conferinta nationala a profesorilor, ca razboiul din Ucraina pe care Kremlinul a insistat pana acum sa-l numeasca „operatiune militara speciala” trebuie sa devina un „razboi…

- Președintele Vladimir Putin a declarat joi ca trebuie corectate „toate greșelile” facute in cadrul convocarilor pentru consolidarea operațiunii militare a Rusiei in Ucraina, aceasta fiind prima sa recunoaștere publica a faptului ca „mobilizarea parțiala” pe care a anunțat-o saptamana trecuta nu a decurs…

- Kremlinul anunta joi ca urmeaza sa anexeze oficial patru parti ale Ucrainei in cadru unei ceremonii, vineri, la trei zile dupa "referendumuri" in acest sens, relateaza BBC News. "O ceremonie de semnare a unor acorduri cu privire la intrarea unor noi teritorii in Federatia rusa va avea loc maine (vineri),…

- Președintele Vladimir Putin i-a acordat luni cetațenia rusa denunțatorului american Edward Snowden, care a divulgat amploarea operatiunilor secrete de supraveghere desfasurate de Agentia Nationala de Securitate a SUA (NSA) și caruia Moscova i-a acordat refugiu inca din 2013, informeaza Agerpres, care…

- Rusia se pregatește sa efectueze un alt test cu racheta sa de croaziera cu propulsie nucleara experimentala, 9M730 Burevestnik, in Arctica. In cazul in care aceasta arma ar deveni operaționala, consecințele ar putea fi catastrofale pentru dușmanii Kremlinului. Observațiile de survol deasupra arhipelagului…