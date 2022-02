Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia analizeaza cererea formulata de cele doua teritorii separatiste din estul Ucrainei de a le recunoaste independenta. „Scopul reuniunii noastre de astazi este de a-i asculta pe colegii nostri si a determina urmatorii nostri pasi in aceasta directie",…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut o remarca extrem de controversata luni, intr-un moment in care il critica pe presedintele ucrainean Vladimir Zelenski: „Fie ca iti place sau nu, indura, frumusețea mea!”, a spus liderul de la Kremlin, declarația fiind interpretata de mulți observatori drept o…

- Imaginile din satelit ale unei companii private americane publicate duminica au aratat detalii despre manevrele militare la granița dintre Belarus și Ucraina inaintea exercițiilor comune anunțate de Moscova și Minsk. NATO a precizat in repetat randuri ca este vorba despre cea mai mare desfașurare de…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a anunțat o deplasare in Rusia la inceputul acestei saptamani. Cancelarul german Olaf Scholz merge și el la Moscova saptamana viitoare. Obiectivul celor doi importanți lideri din Uniunea Europeana este „replasarea Europei in centrul discuțiilor pe marginea tensiunilor…

- Rusia este interesata de relatii bune si reciproc avantajoase cu Uniunea Europeana, a declarat vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, fost presedinte si premier al Rusiei, intr-un interviu acordat presei ruse, citat de TASS. Potrivit acestuia, nu exista dispute intre…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale „unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP, informeaza AGERPRES . „Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie…

- Actuala criza ruso-occidentala isi are originea in "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfarsitul oficial al URSS, informeaza AFP citata de Agerpres.…