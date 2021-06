Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, i-a mulțumit președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru ajutorul oferit regiunii transnistrene in lupta cu noul coronavirus. Krasnoselski a menționat ca loturile de vaccin Pfizer, Astra Zeneca și vaccinurile chineze Sinovac și Sinopharm,…

- Liderul Transnistriei, Vadim Krasnoselski, nu impartaseste opinia ambasadorului SUA in Republica Moldova, Dereck Hogan si a autoritatilor moldovenesti, ca Transnistria ar trebui sa revina sub controlul Republicii Moldova. Potrivit Infotag, el a spus acest lucru intr-un interviu pentru "Nezavisimaya…

- CHIȘINAU, 24 apr - Sputnik. "Astazi Republica Moldova a primit un lot de 142.000 de doze de vaccin Sputnik V, ceea ce va permite accelerarea procesului de vaccinare. Mulțumim Federației Ruse pentru aceasta donație acordata țarii noastre, care deschide posibilitatea extinderii categoriilor de persoane…

- In perioada 30 aprilie-10 mai, cetațenii vor putea trece frontiera administrativa a Transnistriei fara acordul Sediului Operațional local. Despre acest lucru a anunțat așa-numitul președinte al nerecunoscutei RMN, Vadim Krasnoselski, menționind ca in acest an in timpul sarbatorilor de Paști și de mai…

- Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski in vizita la Moscova a declarat ca „scenariul retragerii pacificatorilor ruși din Transnistria este imposibil in acest moment”. Acesta menționeaza ca pacificatorii „nu sunt omuleți verzi și o forța militara”, ci sunt „oameni care mențin pacea, care nu admit moartea…

- CHIȘINAU, 8 apr - Sputnik. Vadim Krasnoselski a fost rugat sa comenteze declarația Maiei Sandu despre retragerea pacificatorilor ruși din stanga Nistrului. Liderul de la Tiraspol considera ca acest lucru nu este posibil cel puțin la aceasta etapa. „La aceasta etapa, acest scenariu nu este…

- Transnistria se confrunta cu "relatii dificile" cu Moldova, acest lucru se intampla de mult timp, iar presedintele ei, Maia Sandu, va trebui sa "se ocupe de acest lucru, mai devreme sau mai tarziu". Potrivit Infotag, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a spus acest lucru miercuri in…

- Transnistria are "relații complicate" cu Moldova, acest lucru se intimpla de foarte mult timp, iar președintele ales Maia Sandu va trebui "sa clarifice acest lucru mai devreme sau mai tirziu". Despre acest lucru a declarat liderul nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene, Vadim Krasnoselski, intr-un…