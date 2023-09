Stiri pe aceeasi tema

- Biroul regional Cluj al Parchetului European desfasoara marti mai multe perchezitii la Sibiu, in cadrul unei anchete, care viseaza o frauda cu fonduri Erasmus, la Universitatea ”Lucian Blaga”, prejudiciul fiind estimat la un milion de euro. Biroul Regional Cluj-Napoca al Parchetului European a efectuat…

- Parchetul European a facut marți, 19 septembrie, percheziții domiciliare in Sibiu, „in cadrul unei anchete la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, suspectat de frauda cu fonduri Erasmus”, a transmis instituția condusa de Laura Kovesi.„Angajații universitații, responsabili de coordonarea Serviciului…

- Biroul regional Cluj al Parchetului European, instituție europeana condusa de Laura Codruța Kovesi, desfasoara marti mai multe perchezitii domiciliare la Sibiu, in cadrul unei anchete vizand o frauda cu fonduri Erasmus, la Universitatea ”Lucian Blaga”, prejudiciul fiind estimat la un milion de euro.”Biroul…

- Un eveniment șocant zguduie Administrația Spitalelor din București, deoarece procurorii DNA efectueaza percheziții in instituție in cadrul unei anchete privind luarea de mita. Persoane din conducerea instituției sunt suspectate ca au primit sume semnificative de bani drept mita in schimbul acordarii…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui a anuntat ca politistii din cadrul IPJ, luptatori pentru actiuni speciale si jandarmi pun in aplicare joi, 19 mandate de perchezitie domiciliara, la adrese din orasul Murgeni, comuna Zorleni si municipiul Barlad. “In cauzele penale in care au fost dispuse…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui a anuntat ca politistii din cadrul IPJ, luptatori pentru actiuni speciale si jandarmi pun in aplicare joi, 19 mandate de perchezitie domiciliara, la adrese din orasul Murgeni, comuna Zorleni si municipiul Barlad. “In cauzele penale in care au fost dispuse…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui a anuntat ca politistii din cadrul IPJ, luptatori pentru actiuni speciale si jandarmi pun in aplicare joi, 19 mandate de perchezitie domiciliara, la adrese din orasul Murgeni, comuna Zorleni si municipiul Barlad. “In cauzele penale in care au fost dispuse…

- Un barbat de 31 de ani din judetul Dolj a fost retinut pentru omor, dupa ce a batut-o pe sora bunicii sale. nspectoratului de Politie Judetean Dolj a anuntat, sambata, ca un barbat de 31 de ani a fost retinut pentru omor. Ancheta a inceput dupa ce politistii Sectiei nr. 10 Politie Rurala Poiana Mare…