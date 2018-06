Kovesi, scăpată de Secția pentru procurori a CSM Laura Codruța Kovesi a fost scapata de dosarul disciplinar in care era judecata pentru ca a numit-o pe judecatoarea Dana Tițian membru intr-o echipa de control. Secția pentru procurori in materie disciplinara a respins acțiunea formulata de Inspecția Judiciara fața de șefa DNA, pe care a acuzat-o de incalcarea articolului 99, litere g.) și m.) The post Kovesi, scapata de Secția pentru procurori a CSM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

