Kovesi, catre romani: In continuare va zic sa nu abandonati lupta! Incepand de azi, independenta procurorilor este garantata. Statul sa ia masuri! Kovesi spune, in interviul acordat Ioanei Ene Dogioiu la Europa FM, ca este si o premiera trista, avand in vedere ca CEDO spune clar ca o curte suprema a incalcat doua drepturi fundamentale, dar ca statul trebuie acum sa ia masuri pentru ca astfel de episoade sa nu mai fie posibile si independenta justitiei sa nu mai poata fi amenintata si incalcata. Kovesi a fost intrebata daca este adevarat ceea ce a povestit Cristian Tudor Popescu despre momentul iulie 2018, cand Klaus Iohannis i-ar fi cerut demisia si, ea a refuzat sa si-o dea, iar seful statului i-a intors spatele spunandu-i ca va fi informata… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a explicat ce inseamna faptul ca Laura Codruta Kovesi a castigat la CEDO procesul prin care a contestat decizia de revocare din functia de procuror-sef al DNA, petrecuta in iulie 2018.CTP s-a referit mai intai la fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, cel care…

- Laura Codruta Kovesi a declarat ca i-ar reaminti un singur lucru lui Tudorel Toader, cel care a propus demiterea fostei sefe a DNA, anume ca fostul ministru al Justitiei sustinea ca Kovesi nu are nicio sansa in demersul facut la CEDO.Laura Kovesi a castigat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului procesul…

- Valer Dorneanu, președintele CCR, a reacționat imediat dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului i-a dat caștig de cauza Laurei Codruța Kovesi. Dorneanu a spus ca nu are niciun sentiment legat de victoria fostei șefe DNA. „Nu am niciun sentiment, nici de bucurie, nici de nimic. Nu am de gand sa…

- Fostul ministru al Justiției Ana Birchall spune ca, decizia CEDO care îi da dreptate fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi, este "un cartonaș roșu devastator pentru președintele CCR, Valer Dorneanu, și pentru toți judecatorii care au susținut și votat decizia Curții din 2018".”Decizia…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, actual rector al Universitatii din Iasi, nu se considera vinovat pentru demiterea fostului procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, desi el a fost cel care a propus revocarea acesteia din functie, pe cand facea parte din Guvernul PSD.Curtea Europeana a…

- Valer Dorneanu, președintele CCR, a reacționat imediat dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului i-a dat caștig de cauza Laurei Codruța Kovesi. Dorneanu a spus ca nu are niciun sentiment legat de victoria fostei șefe DNA.”Nu am niciun sentiment, nici de bucurie, nici de nimic. Nu am de gand sa fac…

- Decizia in cazul plangerii privind revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi va fi facuta publica astazi, se arata intr-un anunt al CEDO. Laura Codruta Kovesi a atacat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului decizia prin care a fost revocata din funcția de procuror-șef al DNA. In plangerea…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) va prezenta, marți, decizia sa in cazul plangerii depuse de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Koveși, privind revocarea sa din funcție, in 2018, se arata intr-un anunț al CEDO.Laura Codruța Kovesi a atacat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului decizia prin…