Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a primit, in cursul acestui an, 10.000 de euro ca urmare a partajului succesoral dupa decesul tatalui sau si a achitat, in avans, un imprumut care avea scadenta in 2033, conform declaratiei de avere postate pe site-ul CSM.



Potrivit documentului completat in data de 17 mai, Kovesi nu detine terenuri, nici autoturisme, nici bunuri, bijuterii ori obiecte de arta a caror valoare insumata depaseste 5.000 de euro, insa are un apartament cu doua camere in Bucuresti achizitionat in 2007 prin credit ipotecar.



De asemenea, sefa DNA a primit anul acesta…