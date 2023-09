Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o avertizare de calatorie pentru romanii care urmeaza sa plece in vacanța in Spania. Temperaturile au explodat, iar incendiile de vegetație au fost inevitabile. Acestea au izbucnit in Tenerife.

- Zile de cosmar pe strazile si aeroporturile din Marea Britanie. Doua milioane de britanici pleaca in vacanta in strainatate in acest weekend, cel mai mare numar din ultimii patru ani. Drumul spre relaxare a inceput insa cu cozi imense la Londra, in Manchester sau la Dover, acolo unde coada la controlul…

- Avertizare MAE pentru romanii care pleaca in vacanța in Grecia: Temperaturi de 42 de grade celsius și incendii Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prelungit perioada…

- Patru din zece romani spun ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara, iar dintre cei care o vor face peste 73% vor alege o destinatie locala, s-a aratat in urma unui sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat FinZoom.ro Cati bani au romanii de concediu? 10% dintre respondenti au mentionat…

- Este vremea concediilor, iar mulți romani aleg destinații precum Bulgaria, Grecia sau Turcia. Puțini sunt cei care știu insa ce trebuie sa faca inaintea vacanței astfel incat sa nu aiba niciun fel de probleme in aceasta perioada. Exista trei documente fara de care nu ar trebui sa plecați niciodata intr-o…

- Alina Sorescu a devenit mult mai vizibila in spațiul public de cand ea și fostul soț, designerul, Alexandru Ciucu, au decis sa se desparta. Pe langa emisiuni și evenimente alaturi de Picii lu’ Soreasca, artista și-a relansat cariera solo și participa la diverse prezentari de moda, in calitate de manechin…

- Romanii trebuie sa fie atenți la anumite aspecte atunci cand cumpara un pachet de servicii turistice. Este important sa ceara informații de baza referitoare la destinație, cazare, masa, transport, modalitați de plata.