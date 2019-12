Kosovo va boicota ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Literatura scriitorului austriac Peter Handke, in semn de protest fata de luarile de pozitie pro-sarbe ale acestuia in timpul razboiului din fosta Iugoslavie, a anuntat sambata ministrul de externe de la Pristina, transmite AFP.



'Kosovo nu va asista in acest an la ceremonia Nobel de la Stockholm' de pe 10 decembrie, a indicat Behgjet Pacolli pe Facebook, precizand ca ambasadorul kosovar in Suedia 'va boicota evenimentul'.



Decizia a fost luata din cauza trecutului laureatului 'Nobel controversat…