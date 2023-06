Echipa nationala a Romaniei a remizat, vineri seara, in deplasare, scor 0-0, pe un teren impracticabil, cu reprezentativa statului Kosovo, in Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Cel mai bun jucator al tricolorilor a fost portarul, Horațiu Moldovan. Prima ocazie a partidei le-a aparținut gazdelor, in minutul 35 cand portarul Horațiu Moldovan a respins mingea in lateral. Pana la pauza, Moldovan a mai respins mingea o data. Nicolae Stanciu a trimis pe langa poarta, in minutul 61. Cea mai importanta faza a meciului s-a consumat in minutul 69. Kosovo a inscris prin Zhegrova din…