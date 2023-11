Kosovo – Israel 1-0. Calcule pentru calificarea României la Euro 2024 Fotbaliștii din Kosovo au reușit sa bata Israelul, ceea ce avantajeaza naționala Romaniei, care este tot mai aproape de calificarea la Euro 2024. In urma jocului de duminica seara, Israelul se afla la 5 puncte in urma „tricolorilor”, care sunt liderii grupei, la acest moment. Ajutorul kosovarilor Deși erau ieșiți din lupta pentru calificare, fotbaliștii din Kosovo și-au jucat șansele corect in meciul de la Priștina, oferind un ajutor nesperat tricolorilor, mai ales dupa ce s-a intamplat in meciul direct de la București. Scorul final: Kosovo-Israel 1-0. Dupa acest rezultat, naționala Romaniei se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

