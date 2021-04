Kobe Bryant va fi inclus în Hall of Fame de Michael Jordan ​Michael Jordan, legenda baschetului american, va pronunta discursul de includere, cu titlu postum, a regretatului Kobe Bryant în Hall of Fame (Panteonul gloriilor), cu ocazia unei ceremonii care va avea loc pe 15 mai, la Uncasville (Connecticut), dupa ce a fost amânata cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.

"Peste 50 de membri ai Hall of Fame sunt asteptati la acest eveniment. Membrilor Clasei 2020 li s-a cerut sa aleaga persoane deja incluse pentru a le însoti si a le prezenta", se precizeaza într-un comunicat al organizatorilor.

