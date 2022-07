KMGI: Aprovizionarea cu țiței a rafinăriei Petromidia nu este afectată de o suspendare a activității Caspian Pipeline Consortium Decizia unui tribunal rus de a cere Caspian Pipeline Consortium (CPC), consorțiul care opereaza conductele de petrol de la Marea Neagra, sa iși suspende activitatea, ridica semne de intrebare asupra aprovizionarii Romaniei cu țiței. CPC a anunțat, citat de Reuters, ca va fi nevoita sa respecte decizia tribunalului rus și sa stopeze activitatea. Consorțiul controleaza o conducta de 1.500 de km care leaga campurile petroliere din zona caspica de Marea Neagra. De la terminalul maritim Novorossiysk petrolul este incarcat și ajunge pe malul roman al Marii, in principal in portul Midia, unde este descarcat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

