Pasagerilor romani care calatoresc in Olanda nu li se impune intrarea in izolare la domiciliu timp de 14 zile, precizeaza compania aeriana KLM Royal Dutch Airlines, intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES.



"Pe fondul ultimelor informatii aparute in spatiul public, conform carora se impune izolarea timp de 14 zile pentru persoanele (cetateni straini sau olandezi) care sosesc in Olanda din Romania, compania aeriana KLM Royal Dutch Airlines doreste sa precizeze ca in acest moment nu exista obligativitatea ferma a acestei masuri. Conform declaratiilor autoritatilor olandeze,…