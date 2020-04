Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovoc Orban le-a cerut, joi, ministrilor, la inceputul sedintei de Guvern, sa trimita lista finala cu propunerile de masuri care trebuie incluse in decretul de prelungire a starii de urgenta. Prelungire stare de urgenta. Sociolog: Reactia romanilor, influentata de ce se intampla…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat luni prelungirea starii de urgenta instituita pe 16 martie. Șeful statului va emite un nou decret saptamana viitoare, pentru inca 30 de zile, pana la mijlocul lunii mai. Starea de urgenta este o masura exceptionala ce poate fi luata de catre Presedintele Romaniei,…

- Presedintele Romaniei s-a adresat natiunii luni, 6 aprilie, dupa sedinta de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19. Cea mai importanta informatie oferita de seful statului este cea referitoare la prelungirea starii de urgenta cu inca o luna. “Trebuie sa va avertizez foarte…

- "Am luat decizia de aviza pozitiv in toate comisiile parlamentare decretul prezidențial. Am incuviintat decretul Președintelui pentru ca avem o stare de urgenta in țara”, a declarat Alfred Simonis, liderul deputaților PSD. Decretul prezidențial va fi votat de plenul reunit al Parlamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine, luni, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Seful statului este asteptat sa anunte decretarea starii de urgenta, in Romania, pe fondul crizei noului coronavirus si ce presupune acest lucru. Potrivit legislatiei, respectiv Ordonanta nr 1 din 1999, starea de…

- Incepand de luni, 16 martie, Romania intra in stare de urgenta din cauza raspandirii coronavirusului. AGERPRES informeaza ca potrivit legilor si Constitutiei, in Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, Parlamentului, cererea de reexaminare asupra Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a Legii nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii "probabil ca nu se poate aplica imediat", precizand, insa, ca Guvernul va gasi resursele necesare in cateva luni. "Probabil nu se poate aplica imediat, dar in cateva luni de zile Guvernul va gasi resursele",…