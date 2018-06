Klaus Iohannis: "Sunt încrezător în forţa proiectului european" VIDEO "Dezvoltare, deschidere, coeziune, solidaritate si toleranta, toate acestea inseamna o Europa mai buna. Si de toate acestea avem acum nevoie, mai mult ca oricand. Este datoria noastra ca, in aceste vremuri nelinistite si greu predictibile, sa conferim proiectului european o noua dinamica, incredere si viziune. La 9 mai 2019 orasul Sibiu va gazdui un important Summit, care va influenta in mod decisiv viitorul proiectului european. Solutia tine de noi toti si consta in angajarea pe calea solidaritatii si a unitatii, in mod pragmatic si credibil. Important este ca UE sa-si pastreze, in mod onest,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata la Munchen, cu ocazia primirii premierului ,,Franz Josef Strauss-2018”, ca dezvoltarea, coeziunea, deschiderea si toleranta sunt esentiale in Europa, precizand ca e datoria Romaniei sa confere proiectului european o noua dimensiune. "Dezvoltare,…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Romanii cred cu tarie in proiectul european, in capacitatea sa de a asigura democratia si prosperitatea cetatenilor europeni, a declarat sambata, la Munchen, presedintele Klaus Iohannis. Intr-o alocutiune sustinuta in limba germana,…

- Președintele Klaus Iohannis a primit Premiul “Franz Josef Strauss 2018”, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Regal din Munchen “Allerheiligen-Hofkirche”. La acest eveniment seful statului a fost insotit de soția sa, Carmen Iohannis. Distinctia “Franz Josef Strauss” este insotita de un premiu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 1-2 iunie, o vizita la Munchen, Republica Federala Germania, cu prilejul decernarii Premiului ,,Franz Josef Strauss-2018”, de catre prestigioasa fundație germana ,,Hanns Seidel”.

