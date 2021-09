Președintele Klaus Iohannis a transmis o scrisoare președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, la comemorarea a 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. „Stimate domnule Președinte, Astazi, la 20 de ani de la teribilele atacuri din 11 septembrie 2001, gandurile noastre se indreapta catre familiile victimelor, catre supraviețuitori, salvatori și toți cei ale caror vieți au fost afectate de acel act criminal, de ura. Dupa atentatele teroriste, suferința comuna s-a transformat in solidaritate și un țel comun, in Statele Unite și peste tot in lume, in țarile Aliate și partenere,…