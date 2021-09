Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis conduce, de marti pana joi, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, șeful statului din Polonia, Andrzej Duda, și cel din Ucraina Vladimir Zelenski vor avea o intrevedere la New York, in cadrul vizitei de lucru, unde vor participa la lucrarile celei a 76 sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, transmite…

