Klaus Iohannis şi-a făcut selfie-uri cu simpatizanţii în timpul vizitei la compania Aerostar din Bacău Intrebat daca a stat de vorba cu oamenii care l-au abordat in vizita din Bacau, Iohannis a raspuns: "Da, am reusit chiar cateva selfie-uri." Seful statului a precizat ca este foarte multumit de felul in care a evoluat compania Aerostar, care a devenit un lider regional in domeniu. "Am incheiat vizita la Aerostar si vreau sa spun de la inceput ca am gasit oameni foarte primitori, foarte profesionisti si intreaga intreprindere, recunosc, mi-a placut foarte mult. Este una dintre intreprinderile fanion ale Romaniei in domeniul si de productie si de mentenanta si in zona aviatiei militare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, dupa ce a vizitat compania Aerostar, ca a discutat cu mai multi oameni si chiar a acceptat sa faca o serie de selfie-uri cu acestia. El a marturisit ca a fost impresionat de ceea ce vazut la compania aeronautica.

