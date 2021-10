Klaus Iohannis: România e în criză, dar facem consultări săptămâna viitoare Președintele Klaus Iohannis nu se grabește. Cheama partidele la consultari abia saptamana viitoare, deși, de la Palatul Cotroceni, a invocat crizele prin care trece Romania: criza sanitara, generata de valul 4 de infectari cu noul coronavirus, criza prețurilor la energie și iarna care se apropie. ”Trist, dar adevarat. Cuvantul care caracterizeaza cel mai bine Romania […] The post Klaus Iohannis: Romania e in criza, dar facem consultari saptamana viitoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declaratie de presa sustinuta de presedintele Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a, anuntat, astazi ca va convoca saptamana viitoare partidele si formatiunile parlamentare la consultari, dupa ce motiunea de cenzura initiata de PSD impotriva Guvernului Citu a fost adoptata de plenul reunit al…

- Vaccinarea cu doza a treia incepe in 28 septembrie in Romania, a anunțat premierul Florin Cițu. Sunt eligibili toți cei care au facut a doua doza in urma cu cel puțin 6 luni. „Am luat decizia ca incepand cu 28 septembrie, pentru toate persoanele care au mai mult de 6 luni de la administrarea dozei […]…

- Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a transmit ca actualele evoluții politice din Romania au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea reformelor „Capacitatea de reforma și, prin urmare, configurarea condițiilor cadru ale viitoarelor politici economice in…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa transmita, marți, țarilor partenere ca Romania va gasi o soluție pentru ieșirea din aceasta criza politica. “In Romania, se respecta valorile democratice, Constituția țarii și, chiar daca avem acum o criza guvernamentala, nu ne abatem de la parcursul nostru european…

- Premierul Florin Cițu, candidat la șefia PNL, iși cheama liderii care il susțin la o ședința care va avea loc luni seara, cel mai probabil online. Cițu a fost chemat azi la Cotroceni, unde președintele Klaus Iohannis i-ar fi spus ca il susține in continuare, in ciuda crizei politice din coaliția de…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca va lua legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de criza politica din Romania, despre faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alianța cu AUR. ”Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, joi, o ședința de lucru privind inceperea noului an școlar, la care vor participa ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, și ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Intalnirea acestora va avea loc la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 17.00. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Romania este doar in viteza a doua cand trebuie sa-și protejeze cetațenii. Iar concluzia este evidenta in contextul crizei de securitate din Afganistan. Am vazut cu toții zilele trecute cum un elicopter militar american ateriza pe acoperișul unei cladiri din Kabul pentru a prelua oficiali ai SUA ramași…