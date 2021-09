Klaus Iohannis, pe Twitter, după ce a participat la Festivalul George Enescu Presedintele țarii a afirmat, marti seara, dupa ce a participat la un concert sustinut de dirijorul Cristian Macelaru si Orchestra Nationala a Frantei, ca Festivalul International George Enescu ”este o sarbatoare a muzicii si o bucurie a reintalnirii cu cele mai prestigioase orchestre si dirijori renumiti”. ”Festivalul International George Enescu este o sarbatoare a muzicii si o bucurie a reintalnirii cu cele mai prestigioase orchestre si dirijori renumiti. In aceasta seara, dirijorul @CristiMacelaru si Orchestra Nationala a Frantei au adus un omagiu vibrant operei lui George Enescu”, a scris,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

