- Presedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la o reuniune de coordonare, in format videoconferinta, organizata de presedintele Consiliului European, Charles Michel, in pregatirea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, din 24 si 25 martie, la care va participa si

- Uniunea Europeana a aprobat, marți, noi sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, printre acestea numarandu-se interdicții privind investițiile in sectorul energetic rusesc, exporturile de bunuri de lux și importurile de produse din oțel din Rusia, anunța Reuters. Noul set de restricții…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Uniunea Europeana este pregatita sa suporte consecintele economice pentru impunerea de sanctiuni impotriva Rusiei, care vor putea sa apara in primul rand de pe urma unor preturi mai mari la energie, au declarat vineri o serie de oficiali europeni, transmite Reuters. Liderii UE au convenit joi sa impuna…

- Noile sanctiuni propuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei vor viza sectoare strategice si vor bloca accesul bancilor rusesti pe pietele financiare europene, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șeful diplomatiei UE, Josep Borrell, spune ca „Rusia se va confrunta cu o izolare…

- Romania saluta pachetul de sanctiuni adoptate de Uniunea Europeana in contextul tensiunilor Rusia - Ucraina, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care a subliniat ca blocul comunitar este unit impotriva agresiunii. "Romania saluta adoptarea pachetul de sanctiuni UE aplicate…

- Inaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externa a declarat „pregatit” pachetul de sancțiuni impotriva Rusiei prin care Uniunea Europeana intenționeaza sa loveasca un sector important.