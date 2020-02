Klaus Iohannis: "Negocierile pe bugetul UE au durat până la 6 dimineaţa. Rezultatul e dezamăgitor" Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca rezultatul discuțiilor pe bugetul UE „este dezamagitor". Șeful statului a punctat ca statele membre nu s-au armonizat asupra fondurilor care urmeaza sa le fie alocate. Scandal la negoicerile viitorului buget al UE, rpimul dupa Brexit. "Parerile sunt impartite intre state membre UE pe buget. Majoritatea ne dorim un buget cat este propus sau mai mare. Au fost discutii. Au durat discuțiile pana la 6 dimineața cand am intrat eu cu echipa mea. Rezultatul este dezamagitor. Nu s-au facut progrese. Pozițiile nu s-au armonizat.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele a facut declarații dupa intrevederea cu președinții Consiliului European și Comisiei Europene. Klaus Iohannis susține ca e dezamagit de negocierile pentru bugetul Uniunii Europene de pana acum.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca rezultatul discuțiilor pe bugetul UE „este dezamagitor”. Șeful statului a punctat ca statele membre nu s-au armonizat asupra fondurilor care urmeaza sa le fie alocate.„Parerile sunt impartite intre state membre UE pe buget.…

- Premierul ceh Andrej Babis a subliniat vineri, la Bruxelles, ca un acord asupra viitorului buget al Uniunii Europene pentru 2021-2027 este posibil doar daca Suedia, Danemarca, Tarile de Jos si Austria isi schimba pozitia actuala, aceea de limitare a contributiei la 1% din PIB, transmite DPA.…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj anunta ca doritorii de locuri de munca in spatiul Uniunii Europene au la dispozitie 607 oportunitați de angajare. Cele mai multe oferte de munca vin din Spania, unde este nevoie de 500 de muncitori pentru culegerea capșunilor, murelor, afinelor,…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de state membre) aveau la 1 ianuarie 2020 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…

- 17 țari, intre care și Romania Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania si Ungaria au semnat comunicatul final al summitului Grupului "Prietenii Coeziunii” care a avut loc in acest oras situat la 180 de kilometri sud…

- Consiliul European a stabilit componența Parlamentului European pentru legislatura 2019-2024, luand in considerare retragerea preconizata a Regatului Unit din UE. La alegerile europarlamentare din mai 2019, Marea Britanie era inca un stat membru. Potrivit unui studiu al Parlamentului European,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti seara, ca a discutat cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, despre bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021 – 2027 si prioritatile Romaniei.